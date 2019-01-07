محمد بن راشد يصدر قراراً يحدد ضـوابط منح إقامة للمستـثـمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية. ونص القرار الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تسري أحكام القرار على فئات المستثمر، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمدد الموضحة في المادة الرابعة، قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.

وتضمنت المادة الرابعة من القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر، وذكرت أنه يشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري داخل الدولة، أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن تكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم (على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات).

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن خمسة ملايين درهم.

إضافة إلى هذه الشروط، يشترط توافر الآتي: أن يكون المستَثمَر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

وتكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات، وللمستثمر في عقار خمس سنوات، تجدد تلقائياً، بشرط سداد الرسوم المقررة، واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وللمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على ثلاثة من عمال الخدمة المساعدة، بحسب حجم العائلة، ووفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول، مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى، لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول.

واشتملت المادة الخامسة من القرار على شروط وضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر، وأشارت إلى أن للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة، ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار وأفراد أسرهم، وذلك لمدة 10 سنوات، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أن يلتزم بالعمل لدى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، (الحصول على موافقة اللجنة المعنية).

رواد الأعمال

وتضمنت المادة السادسة ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لعدد ثلاثة مديرين تنفيذيين، ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقاً للشروط الآتية: أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال فترة إقامته في الدولة، وموافقة اللجنة المعنية، ولرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح رائد الأعمال إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول، لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في إصدار أذونات الدخول.

إقامة أصحاب المواهب

واشتملت المادة السابعة من القرار على إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، وأشارت إلى أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط.

وتضمنت المادة الثامنة الضوابط والشروط لتصاريح إقامة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة، وفقاً للشروط الموضحة لفئات الأطباء والمتخصصين والعلماء والمبدعين المخترعين وأصحاب النخبة والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية.

ويشترط لمنح تصريح إقامة للأطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط التالية: أن يكون حاصلاً على شهاد علمية بدرجة استاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، وأن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، وأن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، وأن يكون حاصلاً على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، وأن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.

فيما يشترط لمنح تصريح إقامة للعلماء توافر أحد الشرطين التاليين: أن يكون معتمداً من مجلس الإمارات للعلماء، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمبدعين من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، فيما يشترط لمنح تصريح إقامة للمخترع الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد، ويمنح تصريح إقامة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات علمية مميزة.

كما يشترط لمنح تصريح إقامة للمدير التنفيذي توافر الشروط التالية: أن لا يقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، وأن لا يقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم، وأن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طول مدة إقامته في الدولة.

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمتخصصين في المجالات التعليمية توافر الشروط التالية: أن يكون متخصصاً في أحد المجالات أو التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة، التي تحددها اللجنة المعنية، أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، وموافقة اللجنة المعنية.

اعتماد من «الإمارات للعلماء» أو ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي شرط تصريح إقامة العلماء.

يشترط لمنح تصريح إقامة للمبدعين أن يكون معتمداً من «الثقافة».. وللمخترع أن يكون حاصلاً على براءة اختراع.

تصريح إقامة للطلاب النابغين

تناولت المادة التاسعة من القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، وللهيئة منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية: أن يكون حاصلاً على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة، أو أن يكون الطالب ملحقاً بأي من الجامعات المعتمدة في الدولة، وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وموافقة اللجنة المختصة، وأن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد لدى الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

ويمنح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول، لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول.

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ألف درهم الحد الأدنى لراتب المدير التنفيذي لمنحه تصريح إقامة.