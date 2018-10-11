جمارك رأس الخيمة تدشن 14 خدمة إلكترونية جديدة

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

دشنت دائرة جمارك رأس الخيمة، أمس، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية 14 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالإعفاءات الجمركية وخدمة تقييد وإلغاء قيد العلامات التجارية، وخدمة الوكالات التجارية، وذلك في إطار سعي دائرة الجمارك إلى أتمتة خدماتها، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية وذكية.

وأكد مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، المهندس أحمد سعيد الصياح، أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الدولة، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والتسهيل على المستثمرين، وبما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات.

وأفادت نائبة المدير العام لدائرة الجمارك، عائشة الشحي، بأن هذه الخدمات تأتي تنفيذاً لتوجهات وتحقيق رؤية حكومة الإمارة في السعي نحو إنجاز مشروع التحول الإلكتروني والذكي في كل العمليات والخدمات المقدمة لمتعاملي الحكومة.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة تشمل كل الإعفاءات التي يحتاجها المستثمر للدخول إلى الدولة، مثل طلب الإعفاء الاصطناعي والعسكري والدبلوماسي، ومستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المعاد استيرادها، إضافة إلى إعفاء مستلزمات أصحاب الهمم، وإعفاء الأمتعة الشخصية، وغيرها.