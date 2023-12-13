17.3 ألف درهم تعويضاً لفتاة عن حادث اصطدام

قاد شاب خليجي مركبة منتهية الترخيص وغير مؤمَّن عليها تعود ملكيتها لامرأة، وتسبب في حادث تصادم مع مركبة تقودها فتاة خليجية نتيجة دخوله الطريق دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى إتلاف المركبة التي يقودها ومركبة المدعية. وقد وجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليه تهمة عدم الالتزام بعلامات المرور وقواعده بقيادته مركبة دون انتباه ودخوله الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات، وتسبب بخطئه في إتلاف المركبة التي يقودها ومركبة المجني عليها، وقيادته مركبة منتهية الترخيص وغير مؤمن عليها، وأصدرت محكمة جزاء المرور حكماً بتغريمه 1500 درهم عن جميع التهم المسندة إليه، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه (سائق المركبة) والثانية مالكتها بأن يؤديا للمدعية بالتضامن بينهما 17300 درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وذكرت المدعية أنه أثناء قيادة ابنتها مركبتها المسجلة باسمها ومرورها في الشارع قام المدعى عليه الأول والذي يقود مركبة تعود لامرأة أخرى، بارتكاب خطأ جسيم تمثل في عدم تقيده بـ«إشارة قف»، ما أسفر عنه اصطدامه بمركبتها، الأمر الذي تسبب في إتلافها وإلحاق ضرر جسيم بها، وعليه فهي تطالب بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً لكل الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقرّ المدعى عليه الأول المتسبب في الحادث بارتكابه الحادث، وأنه ليس لديه مانع من سداد مبلغ التعويض، لكن مع مراعاة ظروفه وتقسيط المبلغ باعتبار أن عليه التزامات بنكية.

وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أنه ثبت خطأ المدعى عليه الأول المتمثل في عدم احترامه أولوية السير ومخالفته قواعد المرور، وهو خطأ مباشر أدى إلى أضرار لحقت بمركبة المدعية، وفق تقرير الخبرة وتقرير الحادث وما أقر به المدعى عليه الأول بمحضر الاستدلالات، وتوافرت بالتالي العلاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمدعية وخطأ المدعى عليه الأول.

وأضافت أن المدعى عليها الثانية أخطأت بصفتها مالكة المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الأول، وتبين أن سيارتها لم تكن مرخصة وغير مؤمن عليها، وبصفتها مسؤولة عنها باعتبارها مالكتها وتحت تصرفها وواجب عليها العناية الخاصة بها للوقاية من الضرر الذي تسبب فيه، فإنها تكون مسؤولة مع المدعى عليه الأول بالتضامن بينهما عما لحق بالمدعية من أضرار.

ورأت المحكمة أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعية ثابت، ونتج مباشرة عن خطأ المدعى عليهما. وقضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية بالتضامن بينهما 17300 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.