نزاع قضائي على 200 رأس غنم و3 جمال

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

قررت محكمة تجاري جزئي في رأس الخيمة، ندب خبير حسابي بشأن نزاع بين تاجر خليجي وشخص من جنسيته يتهمه بالتوقف عن سداد 637 ألفاً و400 درهم قيمة 200 رأس غنم وثلاثة جمال وثلاث سيارات، وقضت المحكمة بانتقال الخبير إلى مقر أحد البنوك للاطلاع على دفاتر المدعى عليه التجارية والإلزامية سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، والاطلاع على كشف حساب تحويل المبالغ المالية من حساب المدعى عليه لصالح التاجر، وتاريخ التحويلات والقيمة المالية لكل تحويل، كما أمرت بالانتقال إلى إدارة المرور والتراخيص لمعرفة تفاصيل عملية نقل ملكية السيارات الثلاث. وأقام التاجر دعوى ضد المدعى عليه أفاد بأنه توجد بينهما تعاملات تجارية، وأنه عرض عليه شراء 200 رأس غنم، وثلاثة جمال وثلاث سيارات بقيمة 637 ألفاً و400 درهم، وسدد المدعى عليه 28 ألف درهم على دفعات جزء منها نقدي والآخر تحويلات بنكية.

وأوضح أن المدعى عليه توقف عن سداد بقية الدفعات المستحقة له طبقاً للاتفاق الشفهي، ما دفعه لإرسال أشخاص وعقد جلسات عرفية للتوسط بينهما لحل المشكلة حيث تعهد أمام الشهود بسداد المتبقي في ذمته، إلا أنه لم يقم بالسداد ما اضطره إلى تحريك دعوى أمام المحكمة المختصة للحصول على مستحقاته.

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