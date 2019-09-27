خلاف عائلي يقود زوجين إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية امرأة عربية، متهمة بسبّ زوجها بعبارات أساءت فيها إلى سمعته، إذ قالت له «أنت قليل أصل»، عبر برنامج «واتس أب»، ما جعله يرفع عليها قضية سبّ، وأمام المحكمة اعترفت المرأة بنعت زوجها بـ«أنت قليل أصل».

وتعود تفاصيل القضية، حسب أوراقها، إلى وجود خلافات أسرية بين الشاكي وزوجته، إذ توجد بين الطرفين قضية طلاق تنظرها المحكمة المختصة، وقال الزوج إن زوجته بعثت له رسائل فيها تهديدات، وسبّ عبر برنامج «واتس أب»، ما أثار حفيظته، وجعله يقدم بحقها شكوى لأخذ حقه منها بالقانون.

وواجهت المحكمة الزوجة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها، وقالت إن بينها وبين الشاكي قضايا أسرية منظورة، وقدمت مذكرة دفاع أرفقت بها صوراً لمراسلات برنامج «واتس أب» المتعلقة بالقضية.

وترافعت المتهمة شفاهة، حيث أكدت أن الدعوة كيدية، وأن الشاكي سبّها في البداية واستفزّها بمحادثاته، ما جعلها ترسل إليه جملة «أنت قليل أصل»، لافتة إلى أن هذه الجملة لا تعتبر مسبّة.

وأجّلت المحكمة القضية لجلسة 15 من أكتوبر المقبل.

- الزوجان بينهما قضية

طلاق تنظرها

المحكمة المختصة.



