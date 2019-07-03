رجل يتهم زوجته بضربه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهم فيها زوجان من الجنسية العربية بتهمة الاعتداء المتبادل، إذ أقدما على ضرب بعضهما بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين في منزلهما، واتهم الرجل زوجته بضربه بمساعدة أختها.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى تاريخ السابع من مايو الماضي عندما حصل بين الزوجين خلاف أسري وتفاقم، ما جعلهما يقومان بالاعتداء المتبادل بالأيدي نتج عنه إصابتهما بإصابات بسيطة، إذ أقدمت الزوجة بمساعدة أختها على ضرب زوجها الذي بدوره رد الاعتداء.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوج الذي أكد أنه كان في المنزل، وقامت زوجته وأختها بضربه.

من جهتها أكدت الزوجة أن زوجها تهجم عليها ثلاث مرات، وكتب أكثر من مرة تعهداً على نفسه في مركز الشرطة بعدم التعرض لها، وأن علاقتهما منتهية منذ أشهر، لافتة إلى أنه جاء إلى المنزل وتهجم عليها، مبينة وجود قضية طلاق منظورة في المحكمة، وأن لديها منه طفلة واحدة.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب إليهما من تهم فأنكراها، وقال المتهم إنه ليس لديه أي مانع من التصالح مع الزوجة، وطلب أجلاً للتصالح.

بدورها قررت المحكمة إعطاء أجل لمحاولة الصلح بين الطرفين حتى السابع من أغسطس المقبل.