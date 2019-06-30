زوج يرفع قضية سب على زوجته

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهمة فيها سيدة تحمل جنسية دولة أسيوية، بتهمة سب زوجها يحمل جنسية دولة عربية، بعبارات مسيئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 فبراير الماضي عندما أقدمت المتهمة على سب زوجها أمام أولاده في منزلهما الكائن بإحدى مناطق الشارقة، بعبارات سيئة، ما أثر غضبه، وجعله يقدم بحقها شكوى في المحكمة لردعها.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها بأن قامت بسب زوجها، فأنكرت ذلك، وقالت إن بينهما مشاكل أسرية كثيرة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي زوج المتهمة، إذ أكد أنه اضطر لرفع شكوى على زوجته كونها تعارضه دائما، وسبته أمام أولاده وأهانة كرامته، مشيرا الى أن لديه أربع أولاد وسيحاول التصالح مع زوجته لأجلهم.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 22 يوليو المقبل لاعطاء فرصة للزوجين للتصالح.