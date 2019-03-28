السجن 10 سنوات لمؤسس حسابات اجتماعية تسيء إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، خلال جلسة عقدتها أمس، بالسجن 10 سنوات على (ح.ع.ع.ط)، البالغ 45 عاماً، بعد إدانته بإنشاء وتأسيس حسابات عدة على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، ونشر مواد إعلامية من مقالات و«كليبات» فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة، لا أساس لها من الصحة، تسيء لمجتمع الإمارات، وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية، وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الاتصالات والكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة، التي ضبطت مع المُدان، واستخدمها في ارتكاب جريمته. كما أمرت بمحو العبارات والموضوعات والمقالات والصور و«الكليبات» كافة، وإغلاق المواقع والحسابات المستخدمة في ارتكاب الجريمة المسندة إليه، وإلزامه بتحمل المصاريف القضائية.

وفي قضية أخرى، حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلسة عقدتها أول من أمس، على (ع.ع.ع.م.ب) البالغ 22 عاماً، بالسجن لخمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون درهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر كافة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، ومحو المواد المنشورة عبره، وإلزامه بالمصاريف القضائية، بعد إدانته بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، من خلال الإعلان عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»، تحت اسم «جريح 99»، وأدائه قسم البيعة على السمع والطاعة لزعيم التنظيم الإرهابي.

كما أدانته المحكمة باستغلال حسابه على «تويتر» في نشر معلومات ومقالات وشائعات كاذبة، وموضوعات تروج لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وتحث الشباب على الانضمام إليهما، مع علمه التام بحقيقة وأهداف هذه الجماعات الإرهابية.

وأدانت المحكمة المذكور بمخالفة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن جرائم تقنية المعلومات.

- السجن 5 سنوات

لشخص أدين بالانتماء

لتنظيم «داعش»

الإرهابي.