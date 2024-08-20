مركز فلكي إماراتي يكتشف كويكباً في حزام كويكبات النظام الشمسي

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، تمكن أحد كوادره من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي.

وقال رئيس مركز الفلك الدولي في أبوظبي، المهندس خلفان بن سلطان النعيمي، إن الاكتشاف جاء من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» وبمشاركة جهات فلكية عالمية هي جامعة «هاردن - سيمونس» في ولاية تكساس الأميركية وتلسكوب «بان - ستارز» وبرنامج «كتالينا» لمسح السماء.

وأضاف أن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة تمكن من اكتشاف أحد الكويكبات أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد «هاليكالا» وتحديداً تلسكوب «بان - ستارز 2»، وهو مرصد يقع في ولاية هاواي الأميركية ويبلغ قطره 1.8 متر ويرمز له بالرمز «F52» ويبلغ حقل رؤية التلسكوب ثلاث درجات، وهو مزود بكاميرا فلكية ذات حساس يعتبر الأكبر لكاميرا فلكية رقمية، إذ تبلغ دقتها 1.8 مليار بيكسل.

ويتم تحليل الصور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصصة، حيث يتم تحميل أربع صور للبقعة ذاتها في السماء يتم تصويرها بشكل متتابع زمنياً، وتتمثل مهمة محلل الصور بمعالجة هذه الصور وملاحظة أي جرم متحرك ضمن الصور الأربع.

ويبقى هذا الكويكب يحمل هذا الرقم سنوات عدة، إلى أن تجرى له أرصاد مستفيضة لتحديد مداره بشكل دقيق، ويعطى حينئذ الرقم الدائم، ويعلن المكتشف بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلكي الدولي ويطلب منه تسمية هذا الكويكب.

وأشار المهندس عودة إلى أن هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل أربع سنوات على مسافة 375 مليون كم تقريباً من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبياً بشذوذ مركزي مقداره 0.22 وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، وعند اكتشافه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24.5.