أولياء عهود ووزراء: التنافسية تلعب دوراً حيوياً في تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أولياء عهود ووزراء، أن التنافسية تلعب دوراً حيوياً في عملية التحسين والتطوير للإجراءات والخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات.

وقالوا بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق مسيرة التنافسية في الدولة، إنه بعد 10 أعوام على انطلاقها، أصبحت التنافسية اليوم من أهم الملفات التي تحرص القيادات في الدولة على متابعتها بشكل دائم إدراكاً منهم لأهمية دور التنافسية وانعكاسها الإيجابي على الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، مشيدين بالمسيرة التي شهدتها الدولة في التنافسية العالمية وبجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

أفضل بيئة عمل

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي: «نعتز أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننعم بأفضل بيئة عمل حكومية تمتاز بأساليب عمل متطورة تشجع على الابتكار، وأدوات تساعد في اتخاذ القرار الصحيح ومن أهمها الإحصاء والتنافسية، وهي تُعد من أهم دعامات التخطيط ورسم السياسات التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير».

تكامل وانسجام

من جهته، قال سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي: «نعمل في إمارة أم القيوين بتكامل وانسجام لدعم مسيرة التنافسية وفقاً لخطة التنمية الشاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة، بحيث يكون لكل إمارة دور فاعل في نجاح وتنافسية دولة الإمارات».

أعلى المعايير

وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، إن «العقد الماضي شكل بالنسبة لنا بداية مسيرتنا في التنافسية، وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمكنا من الوصول الى أعلى معايير الصدارة ووضع بصمة في سباق التنافسية العالمي في زمن قياسي وفي مختلف المجالات، سواء في الاقتصاد أو القضاء أو المجالات الخدمية وغيرها».

تشريعات وحوافز

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة لا تكف في إطار السياسة التنموية لقيادتها الرشيدة عن تطوير بيئتها الاستثمارية، عبر ما تصدره من قرارات وتشريعات وحوافز تهدف إلى تعزيز وتنمية هذه البيئة، والارتقاء بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال».

إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «ترجمة لتوجهات قيادتنا الرشيدة وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت مسيرة التنافسية في دولة الإمارات بشكل عملي منذ عقد من الزمن، وكانت رحلة مملوءة بالتحديات من جهة والنجاحات من جهة أخرى».

وأوضحت أنه «بلغة الأرقام تمكنت دولة الإمارات من أن تدخل نادي الـ10 الكبار في ثلاثة من مؤشرات التنافسية العالمية وهي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير الأداء اللوجستي، فضلاً عن تحقيقها المركز الأول في أكثر من 300 مؤشر تنافسي عالمي».

وأضافت الهاشمي، أنه «فضلاً عن ذلك أصبح النموذج الإماراتي في التنافسية النموذج المحتذى للاستفادة منه، والتعلم من قصص نجاحاته لدى كثير من الدول الراغبة في تطوير أساليب عملها الحكومي للارتقاء بترتيبها العالمي في التنافسية، ولا شك أننا متفائلون تجاه الـ10 سنوات المقبلة بناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الـ10 الماضية كي ننطلق بقوة نحو مستقبل زاهر ومستدام لأبناء وشعب دولة الإمارات».

من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «نفتخر بمرور 10 سنوات على انطلاق مسيرة تنافسية دولة الإمارات لتحقيق المركز الأول، متطلعين لأن يكون الشباب جزءاً من هذا النجاح، حيث ترى قيادتنا الرشيدة في شباب الإمارات طاقة متجددة، وهي تعوّل على دورهم المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

بدوره، قال وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إنه «خلال السنوات الـ10 الماضية، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة تمكنت دولة الإمارات من تحسين مستوى جودة الطرق بين الإمارات، حيث أنشأت ضمن كل إمارة العديد من الشوارع السريعة وعدداً لا محدود من الجسور والتقاطعات لتسهيل الحركة بين الإمارات كافة، كما قدمت خيارات حديثة ومتعددة لوسائل المواصلات الجوية والبرية والبحرية جعلتها تحتل المركز السابع في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ضمن تقرير التنافسية العالمي، والمركز الـ10 في تقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي».

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، إن «دولة الإمارات حققت مكانة متميزة في مؤشر المعرفة العالمي، وهي تسعى إلى الوصول إلى المرتبة الأولى في المؤشرات الثقافية والمعرفية».

شراكات دولية

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن «دول العالم اليوم ومنها دولة الإمارات تتنافس من أجل أن تكون دولاً متقدمة ونموذجاً يحتذى في قطاعات مختلفة، كما يسعى العديد من الدول الرائدة إلى التعاون مع شركائها وأصدقائها من مختلف أنحاء العالم لإحداث تغيير إيجابي على المستوى العالمي».

وأضاف سموه أنه «من أهم المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عقد شراكات دولية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجميع»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تمكنت من أن تحقق الريادة في هذا الميدان، وذلك من خلال وصولها إلى المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً لدخلها الوطني، وذلك للعام الخامس على التوالي وفقاً لبيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017».

التنافسية اليوم أصبحت من أهم الملفات التي تحرص الدولة على متابعتها بشكل دائم.