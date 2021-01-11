اليمن يرحب بنية واشنطن تصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

المصدر: عدن - د ب أ

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، بنية الولايات المتحدة بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وطالبت الوزارة، في بيان صحافي أصدرته اليوم، بالاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع.

وقالت الوزارة إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثية" كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم "عبدالملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم"، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

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