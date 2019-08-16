فندق "ذا إتش دبي" يطلق عرض "كن نجما"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فندق ذا إتش دبي عن عرض جديد لعملائه "كن نجماً"، يستطيع من خلاله المتعامل او السائح أن يعيش حياة نجمه المفضل أو أن يقود السيارة نفسها التي قادها كريستيانو رونالدو خلال زيارته لدبي (سيارة لامبورغيني هوراكان 2019)، وهو أفخم عرض يقدمه الفندق ذو الخمس نجوم الواقع في قلب إمارة دبي.

ويشمل هذا العرض الإقامة في الجناح الملكي والذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1130 متراً مربّعاً ويشغل الدور العلوي للفندق بأكمله، بالإضافة إلى الاستمتاع بالقيادة في شوارع دبي على متن واحدة من أغلى السيارات السوبر رياضية في العالم.

وأكد الفندق ان "كن نجماً" متوفر من الآن وحتى 30 أكتوبر المقبل، وهي تجربة شاملة تبدأ من 30 ألف درهم (8200 دولار) في الليلة الواحدة وتتضمن، التنقل في سيارة "رولز رويس" مِن المطار وقضاء ليلة كاملة في الجناح الملكي مع عشاء خاص داخل الجناح لستة أشخاص وعلاج لتجديد نشاط وحيوية لشخصين في "ماندارا سبا" وقيادة سيارة "لامبورغيني هوراكان" أو سيارة أخرى مماثلة.

ويتّسم الطابق 32 من الفندق حيث يقع الجناح الملكي بالفخامة، ويتضمن ثلاث غرف ملكية للضيوف وخمس غرف جلوس وغرفة طعام مزيّنة بطاولة تتّسع لـ 12 شخصاً ومكتب خاص وسينما حصرية ومطبخ مجهز بالكامل ومنتجع (سبا) بالإضافة إلى مسبح داخلي يمتدّ إلى شرفة الجناح الخارجية حيث يستطيع الضيوف السباحة في الهواء الطلق أو تحت سقف الجناح الملكي. كما يطل الحائط الزجاجي في المجلس الملكي على أشهر المعالم في دبي موفراً منظراً خلّاباً ويحظى الضيوف بمصعد خاص.