ماريوت الدولية تطلق حملات توظيف لدعم جهود التوطين في السعودية

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلنت ماريوت الدولية مواصلة جهودها الرامية لزيادة معدلات توظيف المواطنين السعوديين، وتعزيز مكانة برنامجها للتدريب القيادي "تحسين"، وذلك عبر إطلاق عدد من حملات التوظيف في المملكة، والتي ستقام في فندق لو ميريديان جدة يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، وفي فندق ماريوت الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقت بالتماشي مع خطط نمو الشركة في المملكة التي من المتوقع أن تشهد إضافة 20 منشأة جديدة وأكثر من 3,500 غرفة إلى محفظتها بحلول نهاية عام 2023، وستوفر ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إلى توظيف المواطنين السعوديين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية أو تعزيز تطورهم الوظيفي ضمن قطاع الضيافة. وستفتتح أبواب التوظيف في عدد من الأقسام، بما يشمل المشتريات والتسويق ومكاتب الاستقبال، بالإضافة إلى المبيعات وخدمات الضيوف والأطعمة والمشروبات والموارد البشرية.

واحتفى برنامج "تحسين"، الذي ينطلق بنسخته الثانية هذا العام، مؤخراً بتخريج الدفعة الأولى من الطلبة السعوديين المتخصصين بقطاع الضيافة، حيث تسلّم الخريجون، الذين تجاوز عددهم 30 طالباً، مناصب إدارية ضمن منشآت ماريوت في المملكة العربية السعودية. وتُخطط ماريوت الدولية إلى زيادة معدلات القبول ضمن برنامج العام القادم، إلى جانب توسيع حضوره ضمن مختلف مناطق المملكة. وسيشارك خريجو برنامج "تحسين" في المملكة ضمن حملات التوظيف المقبلة، بهدف مشاركة خبراتهم العملية ضمن قطاع الضيافة، واستعراض القيمة الكبيرة التي ينطوي عليها برنامج القيادة الاستثنائي.

وقال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري لدى ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وافريقيا: "كجزء من استراتيجية نمونا في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى رعاية وتطوير مواهب المزيد من المواطنين السعوديين على امتداد محفظتنا، وتزويدهم بمنصة ملائمة لتمكينهم من الإسهام في مسيرة النجاحات التي يحققها قطاع السفر والسياحة في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التطوير المستقبلية التابعة لـماريوت في المملكة في توفير ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالتالي، تأكيد التزامنا بتوفير مزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في قطاع الضيافة".

يُذكر أن برنامج "تحسين" أُطلق عام 2017، وجرى تطويره بالشراكة مع جامعة "كورنيل" بهدف التركيز على تطوير قدرات الجيل القادم من القادة السعوديين. ويُركز البرنامج على المجالات العملية على امتداد كافة الأقسام ذات الصلة بقطاع الضيافة، كما يقدم فهماً متعقماً لمهارات القيادة بإشراف فرق من المتخصصين ضمن كافة الفنادق المشاركة التابعة لـماريوت. وعبر جدوله الممتد على 12 شهراً، يزود البرنامج المشاركين بالخبرات التشغيلية والتدريب النظري اللازم، ويمدّهم بالمعارف والمهارات والخبرات المطلوبة لتطوير مسيرتهم المهنية ضمن المناصب الإدارية في القطاع. وأسهم النجاح الذي سجله البرنامج في المملكة في تسريع انتشاره ضمن مملكة البحرين ودولتي الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أكبر الأسواق بالنسبة لـماريوت في منطقة الشرق الأوسط، مع محفظة تضم 28 منشأة وأكثر من 8 آلاف غرفة على امتداد تسع علامات تجارية. ومع تواجدها حالياً ضمن تسع أسواق على امتداد المملكة، تتوقع ماريوت تعزيز حضورها عبر إطلاق مشاريع تطوير مستقبلية في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، جنباً إلى جنب مع دخول أسواق جديدة في المملكة، مثل الجبيل وينبع. هذا وسيندرج أكثر من نصف المنشآت المُقرر افتتاحها عام 2023 تحت مظلة علامات الخدمات المختارة التابعة لـماريوت الدولية، والتي يأتي في مقدمتها علامات كورت يارد باي ماريوت وفور بوينتس باي شيراتون وريزيدنس إن باي ماريوت. كما من التوقع أن تسجل علامة فنادق إيليمنت حضورها الأول في المملكة بحلول عام 2023.