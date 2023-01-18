"شيري" تحقق مبيعات قياسية تتجاوز 1.22 مليون سيارة في 2022

كشفت شركة السيارات الصينية "شيري" عن مبيعات قياسية حققتها في 2022 بعد بيعها أكثر من 1.2 مليون ليكون الرقم الأعلى في تاريخها.

واستطاعت الشركة زيادة مبيعاتها في السوق المحلية بنسبة 28.2% مقارنة بالعام 2021، كما ارتفعت صادراتها إلى الأسواق العالمية لتصل إلى 451.337 سيارة بنسبة زيادة وصلت إلى 67.7% مقارنة بالعام الماضي لتواصل تربعها على عرش السيارات الصينية الأكثر تصديراً للسنة الـ20 على التوالي.

ويأتي إعلان "شيري" بعد أسابيع من إعلانها العودة إلى السوق الإماراتية بقوة مع خمسة طرازات من السيارات الثقيلة من عائلتي" تيغو" و" أريزو" مما يواصل توسعها السريع في السوق الدولية.

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها في 2022، استطاعت الشركة الصينية تجاوز كل الصعوبات التي عاشها الاقتصاد العالمي جراء أزمة وباء كورونا محققة نمواً هائلاً في مبيعاتها التي تجاوزت حاجز المليون سيارة للمرة الأولى في تاريخها، ليصل عدد مستخدمي سياراتها إلى 11.2 مليون مستخدم، 2.4 مليون مستخدم خارج الصين.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أنها حققت في الشهور الأربعة الأخيرة من 2022 مبيعات للأسواق الخارجية تجاوزت 50 ألف سيارة شهرياً، وهو ما نسبته 20% من إجمالي السيارات الصينية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، بعدما استطاعت طرازات TIGGO 7 و TIGGO 8 كسب ثقة عملائها في الأسواق الخارجية، بل إن الطراز الأخير بات واحداً من السيارات المخصصة لاستقبال كبار الشخصيات في البرازيل وعدد من الأسواق الخارجية.

وترجع الشركة هذا النجاح غب الأسواق المحلية والعالمية إلى الإصرار والعمل المستمر في تعزيز قوة النظام والإصرار على تطوير عالي الجودة على مر السنين، مع الاهتمام المتزايد بالابتكار باعتباره القوة الدافعة الأولى.

وتواصل الشركة الصانعة تعزيز ريادة "تكنولوجيا شيري" وتسريع تحولها إلى شركة تكنولوجيا عالمية، إذ استقدمت كبار المتخصصين من مختلف دول العالم وبخبرات سابقة في كبريات شركات السيارات، الأمر الذي أدى إلى إعلانها بحلول نهاية عام 2022، عما مجموعه 25795 براءة اختراع، حصلت على 17177 براءة اختراع مرخصة.

شراكات استراتيجية

سعياً من "شيري" في تعزيز تفوقها التكنولوجي، أبرمت شراكات واتفاقيات مع عدد من الشركات التي يمكنها المساهمة في تطوير السيارات وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة، ومن بين الشركات كانت Haier, Huawei, Luxshare Precision, CATL, iFLYTEK, Horizon Robotics، لتطوير تقنيات الذكاء الصناعي والانترنت والبطاريات، لتحقيق أهدافها في 2023 المتمثلة في تحقيق مبيعات أعلى وتطوير سيارات تتلاءم واحتياجات وتوقعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية.