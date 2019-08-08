بالفيديو.. بورشه تطلق الجيل الثامن من أيقونتها Carrera 911 الجديدة

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت شركة بورشه، عن إطلاق الجيل الثامن من أيقونتها الرياضية Carrera 911 الجديدة، وذلك نظير سعرٍ يبدأ من 104 ألفاً و655 يورو (435 ألفاً و110 ريال سعودي) للنسخة الكوبيه، و118 ألفاً و935 يورو (494 ألفاً و480 ريال سعودي) للنسخة الكابريو القابلة للكشف.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن "Crarrera 911" الجديدة، تعتمد على سواعد محرك بوكسر بسعة ثلاثة لترات، يضمن انتاج قوة 385 حصاناً، على أن تتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، يكفل للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتراً في الساعة في غضون 4 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 293 كيلومتراً في الساعة.

وتشير المواصفات الفنية، إلى أن محرك "Crarrera 911" الجديدة، يحتاج إلى 9 لترات لكل 100 كيلومتر في النسخة الكوبيه، مقابل 9.2 لتر لكل 100 كيلومتر في النسخة الكابريو القابلة للكشف.