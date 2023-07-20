"ريلمي" تطلق 11 برو بلس بكاميرا قدرتها 200 ميجا بيكسل

أطلقت شركة "ريلمي" الدولية لتكنولوجيا المعلومات والمنتجات التقنية، هاتفا من طراز "11برو بلس" والذي يأتي مدعما بعدسات كاميرا خلفية قوتها 200 ميجا بيكسل، وبتقنيات شبكة الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة في تصريحات لها بأن الإصدار الذي سيتم إطلاقه في الأسواق الإماراتية بشكل مواكب لعمليات الطرح العالمي له، يتضمن تقنيات شحنً بقوة 100 واط SUPERVOOC وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، فيما يستخدم شاشة عرض منحنية 120 هرتز بتردد إضاءة 2160 هرتز، مع تعديل تلقائي للسطوع على مستوى 20,000، مع تصميم مدعم غطاء خلفي بجلد صناعي بالإضافة إلى التصميم المنسوج ثلاثي الأبعاد.

وأشارت إلى أن الإصدار سيتضمن كاميرا بمستشعر سوبر زووم Samsung ISOCELL HP3 المطور، ومستشعر كبير الحجم بنسبة 1/1.4 بوصة، وفتحة عدسة كبيرة بنسبةf/1.69 . فيما يدعم ريلمي 11 برو بلس 5G أيضًا التصوير بدقة 200 ميجابكسل وتكنولوجيا التكبير في المستشعر لدعم التقريب بنسبة x4، مما يتيح التصوير فائق الدقة عن بُعد. وميزة التكبير التلقائي الجديدة، حيث يمكن للهاتف التعرف تلقائيًا على المنطقة المحددة وتقريبها بزاوية بمجرد لمسة واحدة.

ويشتمل ريلمي 11 برو بلس 5G على إعدادات الكاميرا بأنظمة تمكين SuperOIS، ووضعية التصوير الليلي، مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل من سوني، ووضع الصور الجماعية ، ووضعOne Take ، ، بالإضافة إلى وضع تصوير الشارع 4.0 .

وأضافت أنها طرحت خلال الفترة الأخيرة إصدار "ريلمي 11 برو " مزودا بشرائح Dimensity 7050 5G، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وبقدرة شحن 67 واط SUPERVOOC بجانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وواجهة ريلمي4.0 UI، ومكبرات صوت Dolby المزدوجة.