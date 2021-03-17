"أوبو" تطلق "رينو 5" في الإمارات والشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت أوبو، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكيّة، اليوم سلسلة هواتف "رينو 5" الجديدة في الإمارات العربية المتحدة وكافة دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أول سلسلة هواتف من أوبو تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس.

وقامت "أوبو" بإطلاق السلسلة الجديدة التي تضمّ ثلاثة إصدارات هي "رينو5 برو 5G"، و"رينو5 5G" و"رينو5 Z 5G"، وذلك عبر فعالية افتراضية مميّزة بعنوان "بيتميّز فيك" تم بثّها عبر منصّات أوبو الرقمية.

وتقدّم سلسلة "رينو 5" أحدث ما توصلت إليه أوبو في مجال تكنولوجيا التصوير بالهواتف الذكية بالمنطقة، خصوصاً مزايا تصوير البورتريه بالصور والفيديو، وجودة فيديو متفوقة تساعد المستخدمين في التقاط وحفظ أجمل ذكرياتهم مهما كانت ظروف التصوير. كما شهدت الفعالية إطلاق سوار أوبو الجديد (OPPO Band)، الجهاز الجديد الذي يأتي بحجم ساعة اليد مع شاشة 2.5D منحنية بتقنية AMOLED وقياس 1.1 إنش، ويعمل على تتبع النشاط البدني للمستخدمين ومساعدتهم في الحفاظ على نمط حياة صحي.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع إطلاق سلسلة هواتف رينو5 الجديدة، نقدم للمستخدمين في الإمارات أول سلسلة من أوبو تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس، لنوفّر من خلالها أعلى مستويات السرعة والأداء وقوة الاتصال، إلى جانب إمكانيات متقدمة في مجال الألعاب الالكترونية مع أقل مستوى من استهلاك البطارية وأسرع شحن في العالم. وينسجم ذلك مع شعار أوبو "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، والذي يدفعنا دوماً إلى أن نقدم الابتكارات التي تعود بالنفع على الناس".