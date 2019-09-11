«سامسونغ» تكشف عن «غالاكسي Fold 5G» الجديد

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ»، أمس، عن جهازها «غالاكسي Fold 5G» الجديد، خلال معرض الإلكترونيات «آي إف إيه»، الذي يختتم فعالياته في برلين اليوم.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية بأنها حلت جميع المشكلات الميكانيكية، التي ظهرت في الإصدار الأول من الهاتف الذكي المطوي، حيث اشتكى مستخدمون من ثلاثة عيوب في الهاتف، تمثلت في تجمع الاتساخات في المواضع المفتوحة من جسم الجهاز، إضافة إلى تلف المفصلات في بعض الأحيان، وكذلك تلف رقاقة الحماية، وهو ما كان يمكن تخمينه أثناء الاختبارات، وبالتالي تعرضت شاشة الهاتف للضرر.

وأكدت «سامسونغ» أنها قامت بإحكام الهاتف الذكي المطوي الجديد ضد توغل الغبار والأتربة، مع ضبط المفصلات، ووجود إطار يفصل بين المستخدم والحافة اللاصقة لرقاقة حماية الشاشة، مشيرة إلى أن الطراز الجديد من الهاتف يعتمد على شبكة الجيل الخامس للمحمول، لذلك تم تغيير اسم الجهاز إلى «غالاكسي Fold 5G». وذكرت الشركة أنه لم تطرأ أي تعديلات على مفهوم الاستخدام المبتكر بالهاتف، حيث يبلغ قياس الشاشة وهي مفرودة 7.3 بوصات.