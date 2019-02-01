"نوفا 4" هاتف دون حواف وبكاميرا أمامية تحت سطح الشاشة

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أخيرا عن إطلاقها لهاتف "نوفا 4" والذي يأتي بأصغر كاميرا أمامية تحت سطح الشاشة بقوة 25 ميجابكسل، ومدعوما بشاشة عرض كاملة مع تصميم الهاتف بدون حواف وإلغاء مساحة فتحة الكاميرا الامامية والتي بشكل يماثل ثقب أو ما النقطة العمياء كجزء من ضمن مساحة الشاشة.

وكشفت المجموعة أن الغاء مكان الكاميرا الامامية في تصميم الجهاز جعل نسبة حجم الشاشة تساوي 86.3% مقارنة بحجم الهيكل العام للهاتف"، الذي يأتي مدعوما بإمكانات الذكاء الإصطناعي ، وبثلاثة كاميرات خلفية تشمل كاميرا رئيسية بقياس 20 ميجابكسل ذات دقة عالية وكاميرا بقوة 16 ميجابكسل مع عدسة ذات زاوية واسعة للغاية، إضافة إلى كاميرا ثانوية بقدرة 2 ميجابكسل، و تكتسب الكاميرا الرئيسية الخلفية، من خلال الحساس الرفيع الطراز الدعم بها بقياس بكسل يبلغ 1 ميكرومتر القدرة على اكتساب الضوء وتسليطه على جسم ما عند التصوير بالاستفادة من العدسة الثانوية.

ويأتي جهاز "نوفا4" معززا بنظام التشغيل "اندرويد9"، وبشاشة عرض بقياس 6.4 بوصات، مع معالج بتقنية "كيرين 970" لدعم تشغيل تقنيات الذكاء الإصطناعي، مع ذاكرة عشوائية بمساحة ثمانية رامات، كما يأتي مدعوما بنظام جديد من وحدة معالج الرسومات باسم "جي بي يو تربو" وتعزز هذه التقنية إلى حد كبير فعالية معالجة الرسوميات في الهواتف الذكية من خلال تحسين سرعة الساعة واستهلاك الطاقة في رقاقة المعالجة.

وسيتوفر "الهاتف" بتقنية التحليل التلقائي للفيديو والتي تمكن المستخدم معالجة وتعديل مقاطع الفيديو من خلال احتوائها على 60,000 نموذج اساسي فضلا عن مليون نموذج للوجه تم توليدها من خلال ميزة التعرف على الوجه.

وقالت المجموعة إن "نوفا4" سيتم توفيره بمتاجر للتجزئة في أسواق الامارات بدءا من تاريخ 14 فبراير المقبل.