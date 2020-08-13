تحذيرات من حسابات تعارف تحمل برامج خبيثة

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

حذر مركز حماية المستهلك، في ولاية «سكسونيا» الألمانية من الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول إغراء المستخدم من خلال صور إباحية، وتقوده إلى مواقع تعارف مدفوعة، لافتاً إلى احتمال تنزيل برامج ضارة وأكواد خبيثة على الهاتف الذكي، أو الكمبيوتر اللوحي أو المكتبي.

ووفقاً للمركز، تتزايد حالياً التعليقات الغامضة والعروض المغرية في الملفات الشخصية العامة أو الدردشة الجماعية، سواء كانت على شكل قلب صغير على موقع «إنستغرام»، أو رابط على شبكة «فيس بوك»، أو تعليق على «واتس أب».

وكشف المركز الألماني أنه، غالباً، تقف الروبوتات خلف هذه الحسابات المزيفة، لافتاً إلى أنه يتم التحكم في هذه الروبوتات بواسطة برامج كمبيوتر؛ حيث تقوم بالتعليق على المنشورات ومتابعة الملفات الشخصية، وكتابة الرسائل الخاصة. وأكد أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى حث المستخدم على النقر على الروابط المشكوك فيها، والتي تقوده إلى مواقع إباحية مدفوعة، أو إلى مواقع «ويب» تقوم بتثبيت برامج ضارة وأكواد خبيثة على جهاز المستخدم.

ونصح خبراء المركز الألماني بعدم النقر على الملفات الشخصية المشبوهة، وعدم متابعتها، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن هذه الحسابات، باعتبارها حسابات Spam على شبكة التواصل الاجتماعي المعنية.