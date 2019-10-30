المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التخلص من المحتوى المقترح في «إيدج»

تعرض المتصفحات أهم محتوى يفضله المستخدم عند فتح علامة تبويب جديدة. إلا أن البعض يرى أن هذا الأمر يشتت انتباهه ويغريه بتصفح المحتوى المقترح، والانصراف عن الغرض الأساسي الذي قام بعملية التصفح من أجله.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «أيدج» الملحق بنظام تشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك من خلال إعدادات المتصفح نفسه، فتح علامات التبويب الجديدة في صفحة خالية من المحتوى، وذلك من خلال فتح المتصفح، ثم التوجه إلى أعلى يمين الشاشة، ونقر أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق.

مرر داخل النافذة المنسدلة، حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» settings وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «عند فتح علامات التبويب الجديدة افتحها على» open new tabs with، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له.

انقر فوق خيار «صفحة فارغة» blank page، وعند النقر فوق علامات التبويب الجديدة مستقبلاً ستجد الصفحة فارغة من المحتوى المقترح، والموصى به لك.

استخدام «ساعة أبل» لمراجعة المواعيد

من الميزات التي يقدمها تطبيق «التقويم» الخاص بأجهزة «أبل»، أن يراجع المستخدم مواعيده عبر كل أجهزته. ويتيح ذلك للمستخدم الاكتفاء بالنظر في التطبيق على الساعة، ليطالع مواعيده التالية أثناء ممارسته للرياضة، دون أن يضطر إلى حمل الهاتف. فتطبيق «التقويم» يزامن البيانات مع هاتف «آي فون» دائماً. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك مراجعة مواعيدك من خلال الساعة، بالضغط على زر «التاج الرقمي» Digital Crown في الجانب الأيمن من الساعة، ثم اختر تطبيق «التقويم» calendar على الساعة من بين قائمة التطبيقات الظاهرة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة بداخلها رقم اليوم.

ويمكنك بدلاً من ذلك الاعتماد على «سيري» في تأدية المهمة، بالنقر مع التثبيت لبرهة فوق زر «التاج الرقمي».

قل لـ«سيري» بعد ذلك: «سيري ما الوضع في التقويم الخاص بي؟» Siri, what’s on my Calendar?. ثم مرر للأعلى أو للأسفل، لتشاهد المزيد من الأيام والمناسبات.