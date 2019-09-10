«لوجيتك» تطلق لوحة مفاتيح لاسلكية بإضاءة ذكية

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك» السويسرية، أمس، عن إطلاق لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة، تمتاز بإضاءة خلفية ذكية، حيث تتعرف اللوحة عندما يقوم المستخدم بوضع يده على الأزرار، ومن ثم تشع الإضاءة تلقائياً من الخلف، علاوة على أنها تستجيب لظروف الإضاءة المحيطة.

وأوضحت الشركة أن الإضاءة الذكية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على شحنة البطارية، التي تكفي مع تشغيل الإضاءة باستمرار حتى 10 أيام، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تشغيل الإضاءة فإن شحنة البطارية تكفي استعمال لوحة المفاتيح (MX Keys) لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وتتم إعادة شحنها عن طريق «كيبل» USB-C.

وأضافت أنه يتم توصيل لوحة المفاتيح الجديدة عن طريق تقنية «بلوتوث» أو تقنية «لوجيتك Unifying» مع ما يصل إلى ثلاثة أجهزة مزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز» أو أجهزة «أبل ماك» أو «لينوكس»، لافتة إلى أنه يتم التحويل بين هذه الأجهزة عن طريق نقرة زر.