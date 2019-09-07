المصدر: الامارات اليوم

التحويل بين وحدات الطول باستخدام «الحاسبة»

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك الاستفادة من ملمح التحويل بين وحدات الطول المختلفة، باستخدام الحاسبة، وذلك من خلال النقر فوق أيقونة البحث أولاً. ثم توجه إلى حقل البحث في نهاية النافذة، واكتب داخله كلمة «حاسبة» أو Calculator.

ستظهر أمامك أعلى النافذة نتائج البحث المتوافقة، وهنا انقر فوق نتيجة البحث التي تحمل الأيقونة الخاصة بها شكل حاسبة صغيرة، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة.

مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «الطول» وانقر فوقه، ثم انتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من النافذة التالية، وانقر فوق رأس السهم الذي يشير للأسفل، لتختار الوحدة التي ترغب في التحويل منها.

انقر هنا فوق رأس السهم الذي يشير إلى الأسفل، لتختار الوحدة التي ترغب في التحويل إليها، ثم انتقل إلى الجانب الأيسر من الشاشة، وسجل الرقم الذي ترغب في تحويله، وستظهر أمامك قيمة التحويل.

توصيل الـ«ماوس» بـ «آي فون» و«آي باد»

حاول نظام تشغيل «آي أو إس 13» في إصداره التجريبي، مساعدة المستخدمين على أداء ما يرغبون فيه من مهام على أجهزة «آي فون» و«آي باد» بسهولة تفوق الإصدارات السابقة. ومن ذلك إمكانية استخدام الـ«ماوس» أو لوح التتبع لتصفح الهاتف أو «آي باد»، وإن كان استخدام الـ«ماوس» مع «آي باد» يحتاج إلى بعض التعود، إذ لا يوجد مؤشر الـ«ماوس» المعتاد، بل مؤشر آخر يحاكي الإصبع. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «آي أو إس»، فإنه يمكنك توصيل الـ«ماوس» بهاتفك أو بجهاز «آي باد» من خلال النقر فوق تطبيق الإعدادات Settings أولاً، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى التبويب الخاص بـ«تسهيل الوصول» Accessibility وانقر فوقه.

مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم: physical and motor ثم انقر فوق خيار: «لمس» touch تحته.

حرك المؤشر المجاور لخيار: «اللمس المساعد» Assistive Touch من اليسار إلى اليمين لتفعيله، ثم انتقل إلى نافذة «أجهزة التأشير» Pointing Devices لتضبط عملها وفقاً لاحتياجاتك.