«راوتر» لنقل البيانات في الظروف الصعبة

المصدر: سان خوسيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «نت جير» الأميركية عن إطلاق جهاز «راوتر» Nighthawk Pro Gaming XR300 الجديد لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، الذين يرغبون في الاستفادة من نقل البيانات بصورة جيدة، مع خفض زمن الاستجابة، وترتيب الأولويات الخاصة بتدفق البيانات.

وأوضحت الشركة أن الـ«راوتر» الجديد يمتاز بخطوط تصميمية متحفظة نسبياً، على العكس من أجهزة الـ«راوتر» الأخرى المخصصة للألعاب، كما أنه يمتاز بأداء مرتفع، ويعمل في النطاق الموجي 2.4 و5 غيغاهرتز، ويشتمل على ثلاثة هوائيات لنقل البيانات بصورة جيدة في ظل الظروف الصعبة.

وبصرف النظر على الألعاب، فإنه يمكن استعمال الـ«راوتر» كحل احتياطي، عند الرغبة في تخزين البيانات من الكمبيوتر المكتبي إلى وحدة تخزين كبيرة موصلة بالجهاز عن طريق منفذ USB.

ومن المقرر طرح الـ«راوتر» الجديد في الأسواق خلال أبريل المقبل بسعر 200 دولار (734 درهماً).