تسجيل مكالمات «سكايب» عبر «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إذا كنت تستخدم تطبيق «سكايب» Skype في إجراء الاجتماعات أو المقابلات، يمكنك تسجيل المكالمات التي تجريها عبر التطبيق بدلاً من الهاتف على تسجيل الملاحظات كتابة.

وتستطيع تسجيل المكالمات التي تتم صوتياً أو عبر الفيديو إذا كانت تتم من خلال التطبيق نفسه «Skype-to-Skype» عبر نقرات بسيطة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «سكايب» عبر هواتف «آي فون»، اتبع الخطوات التالية لتسجيل مكالمتك عبر التطبيق، علماً بأنه سيتم إعلام الطرف الآخر بهذا التسجيل: افتح تطبيق «سكايب» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «S»، ثم ابدأ مكالمتك بالطريقة المعتادة، ثم انقر فوق زر «المزيد» More الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وبعدها انقر فوق خيار «بدء التسجيل» Start Recording في منتصف نهاية الشاشة، وبمجرد انضمام الطرف الآخر للاتصال، سيبدأ التطبيق بتسجيل المكالمة، وستظهر أيقونة التسجيل الحمراء في أعلى يسار الشاشة. وبعد انتهاء الاتصال ستجد التسجيل في تبويب الدردشة في التطبيق، ولو أردت حفظه أو تشاركه، فقط انقر فوقه مع التثبيت لاستعراض الخيارات المتاحة.