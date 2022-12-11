النصيري أعلى من رونالدو.. "15 سم" تنهي أسطورة القفزة التاريخية

استمر الحديث في وسائل الإعلام وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الهدف الرائع الذي سجله يوسف النصيري وقاد به المنتخب المغربي لكرة القدم لفوز ثمين على نظيره البرتغالي 1-0 أمس السبت، في ختام دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.



وحسم الهدف تأهل المنتخب المغربي ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في تاريخ كأس العالم.



وسجل النصيري هدف المغرب قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى عرضية عالية وارتقى للكرة بشكل رائع ووجهها برأسه إلى داخل الشباك، وقد شبه الكثيرون قفزة النصيري للأعلى بالقفزات الشهيرة للنجم البرتغال كريستيانو رونالدو.



وتردد أن النصيري تفوق على القفزة الشهيرة لرونالدو التي سجلها في دوري الأبطال بموسم 2012-2013.

لكن الأرقام نفت ذلك، حيث بلغ ارتفاع قفزة النصيري في مباراة أمس 2.78 متر.



أما قفزة رونالدو الشهيرة، فقد سجلت ارتفاع 2.93 متر، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013.