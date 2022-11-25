رسمياً.. البرازيل تخسر خدمات نيمار ودانيلو

أعلن طبيب منتخب البرازيل بشكل رسمي أن كل من نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم أمام سويسرا والكاميرون.

وذكر الطبيب في تصريحات للصحافيين اليوم الجمعة أنه نيمار ودانيلو عقب تعرضهما لإصابتين خلال مباراة "السيليساو" أمام صربيا تأكد غيابهما حتى نهاية دور المجموعات.

وأوضح: "خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي الجمعة ووجدنا تمزقاً في أربطة الكاحل".

وختم: "سيغيبان بالتأكيد عن المباراة المقبلة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب مرة أخرى في كأس العالم".