نصيحة

نصح مدرب عربي متخصص في فرق المراحل السنية لاعب فريق يجيد اللعب في مركز المدافع بالاتجاه إلى مركز حراسة المرمى، والمثير أن اللاعب تألق في أول مباراة له كحارس مرمى وقدّم مستوى متميزاً.

مباريات

اقترح عدد من جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يقوم اتحاد الكرة بتحضير مباريات ودية قوية يخوضها المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، مذكّرين الاتحاد بأن اعتماد هذه المباريات يحتاج إلى وقت كافٍ، خصوصاً المباريات الدولية.

تكليف

لم يرحب جمهور فريق يلعب في دوري المحترفين بتكليف إدارة النادي مساعد المدرب الذي أُقيل أخيراً، بمهمة قيادة الفريق، مشيرين إلى أن هذا التعديل لن يغيّر من واقع الفريق، كون أن المدربين يتمتعان بالفكر التدريبي نفسه.

إشادة

ذكر مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى، أنه يرفض الإشادة باثنين من لاعبيه يقدمان مستويات مميزة، خوفاً من أن تتعاقد معهما أندية أخرى، ويخسر جهودهما في الموسم المقبل.

رواتب

وصف مدرب فريق في دوري الدرجة الأولى تأخر تسلم اللاعبين للرواتب الشهرية بأنه أمر يعرّضه لضغوط شديدة من قبل اللاعبين، ما يؤثر في تقديم الأداء الفني المطلوب والتعرض لنتائج سلبية.

تفاعل

يتفاعل المدير التنفيذي لنادٍ يلعب في دوري المحترفين بشكل مثالي مع كل وسائل الإعلام، ما يعكس مكانة العمل الإداري الاحترافي في النادي، على الرغم من أن الفريق ينافس على البقاء في الدوري.