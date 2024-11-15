الغساني: تأجيل الجولة الثامنة لبطولة الدوري صب في مصلحة المنتخب

أشاد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يحيى الغساني بالتكاتف الكبير الذي وجده «الأبيض» في الأيام الماضية التي سبقت لقاء قرغيزستان، موضحاُ أن نتيجته كان تأجيل مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين والذي صب في مصلحة المنتخب بحصول المدرب باولو بينتو على فرصة أطول في التحضير للمباراة.

وقال الغساني في تصريحات صحافية إن وقوف الجميع خلف المنتخب سواء من جانب رابطة المحترفين والأندية كان له تأثير كبير في الانتصار الذي تحقق في اللقاء الذي عزز من فرص «الأبيض» في سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد اللاعب أن الانتصار على قرغيزستان أعاد المنتخب إلى الطريق الصحيح، وقال: «حققنا انتصاراً مهماً والأهم أن نتواضع وان نركز لأن لدينا مباراة مهمة تنتظرنا بعد إيام أمام قطر، اللقاء يحتاج إلى التركيز والهدوء ومضاعفة الجهود».

وأضاف الغساني: «الأمور بأيدنا، مواجهة قطر ستكون مباراة مهمة وتحتاج إلى التركيز ونعاهد الجماهير بتقديم كل ما لدينا»