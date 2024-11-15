خالد عيسى: الانتصار على قرغيزستان بثلاثية يعطي ثقة لخط الهجوم

قال قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى إن الانتصار العريض بثلاثية نظيفة الذي حققه «الأبيض» حساب ضيفه قرغيزستان في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء أمس على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الخامسة من التصفيات يمنح ثقة كبيرة لخط الهجوم ويقوي النزعة الهجومية للمنتخب.

وقال في تصريحات صحافية عقب الانتصار: «الخروج بشباك نظيفة من المباراة ليس مهماً بالنسبة لي بقدر الانتصار وتسجل 3 اهداف لأن هذا يعطي ثقة لخط الهجوم ويساهم في تقوية النزعة الهجومية، نريد أن يسجل كذلك كايو كانيدو وفابيو ليما».

وتعليقاً على المواجهة المقبلة أمام قطر المقررة يوم الثلاثاء، قال خالد عيسى: «بالنسبة إلينا نحن نتطلع للاستمرارية في تحقيق الانتصارات، بالنسبة إلينا فإن المباراة الماضية والقادمة كلها صعبة وكلها كسر عظم ومفترق طرق وأي خسارة يمكن أن تضعنا في وضع حساس».

وأضاف: «مباراة قطر حالها كحال أي مباراة أخرى، بالنسبة إلينا يجب أن ندخلها بكاملة جديتنا خصوصاً وأن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات هو أمر مهم، المباراة في أبوظبي والجماهير بكل تأكيد لن تُقصر».