خالد بن محمد بن زايد يفتتح النسخة الـ16 من "أبوظبي العالمية للجوجيتسو"

افتتح ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وتستمر منافساتها حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

تابع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان جانباً من المنافسات، وتوّج عدداً من الفائزين بالميداليات، حيث تشهد البطولة في نسختها الحالية مشاركة عالمية واسعة، باستقطابها أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة، من مختلف الأعمار والفئات.

وأكد على الدور المحوري لهذا الحدث الرياضي البارز في دعم الجهود الرامية إلى مواصلة إعداد أبطال المستقبل وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى أهمية البطولة في تسليط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد تطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع نطاق ممارستها بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من دور هذه الرياضة في غرس قيم الانضباط والالتزام وتنمية القدرات البدنية والذهنية لدى الأجيال الصاعدة.

وحضر حفل الافتتاح وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي سارة عوض مسلم، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وأعضاء اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من كبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي: "أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم اللامحدود الذي يقدّمه سموّهما لرياضة الجوجيتسو، ورؤيتهما السديدة التي مهّدت لنا طريق التقدّم والارتقاء برياضة الجوجيتسو في الدولة والعالم إلى آفاق واسعة من التميُّز، ودعمت الجهود الهادفة إلى غرس قيم هذه الرياضة النبيلة لدى أفراد المجتمع الإماراتي بشرائحه المختلفة".

وأضاف: "تترسّخ أهمية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عاماً بعد عام في ظل النجاحات المتوالية التي تُحققها والاهتمام العالمي الذي تتمتّع به، ويظهر ذلك جليّاً في الإقبال المتزايد من قبل الرياضيين على المشاركة في البطولة مع كل نسخة، إذ توفّر البطولة فعاليات متكاملة تُلهم جيل الشباب والمواهب الناشئة، وتدعم مسيرة الرياضيين المحترفين، كما تُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ووجهة رائدة للأبطال والرياضيين الطامحين لتحقيق المجد. وتلعب البطولة أيضاً دوراً مهماً في تسليط الضوء على التطوّر الحضاري للعاصمة أبوظبي وتراثها الزاخر أمام جمهور عالمي من مختلف الثقافات والأعراق".