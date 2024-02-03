4 ميداليات عربية لنجمات منتخب الإمارات في التايكواندو

نجحت لاعبات منتخب الإمارات للتايكواندو في إحراز أربع ميداليات، وذلك خلال بطولة العرب المقامة في الفجيرة. وجاءت الميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات. وأحرزت الميدالية الفضية لاعبة المنتخب ونادي كلباء عائشة أحمد النقبي في وزن تحت 49 كيلوغراماً، بينما نالت برونزيتين لاعبتا المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية مريم سالم في وزن تحت 67 كيلوغراماً، وعلياء إبراهيم (تحت 73 كيلوغراماً)، وتوجت بميدالية برونزية لاعبة المنتخب ونادي مليحة سلمى الكتبي في الوزن المفتوح 78 كيلوغراماً.

وقال الأمين العام لاتحاد التايكواندو، عبدالله السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «سنستثمر المشاركة في بطولة العرب وبطولة الفجيرة الدولية في بناء منتخب قوي، والهدف هو الوصول والفوز في مختلف البطولات الدولية، وعندنا ثقة عالية بأن لاعبات المنتخب قادرات على التميز».

وقال المدير الفني لنادي الفجيرة، التونسي سيف الدين الطرابلسي: «ما تحقق من إنجازات كان متوقعاً، لأننا خططنا لذلك، وما يسرنا أن الإنجاز توافق مع الأداء المميز، ما يعطينا الثقة العالية لمواصلة المنافسة بقوة مستقبلاً. ولدينا في النادي خطة متكاملة لدعم اللاعبات».

من جانبها أكدت مدربة كلباء في لعبة التايكواندو، المغربية سناء أتبرور، أن اللاعبة عائشة النقبي لديها مستقبل واعد، وتستطيع المنافسة بقوة مستقبلاً في مختلف البطولات، وبإمكانها الوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.

وأكد مدرب مليحة، المغربي هشام افقيري، أن «اللاعبة سلمى الكتبي تتمتع بموهبة مميزة ولديها قدرات فنية عالية، ويمكنها أن تكون بطلة مميزة بالنظر إلى التزامها الكبير في التدريبات».

. عائشة النقبي نالت فضية.. وميدالية برونزية لكل من مريم سالم وعلياء إبراهيم وسلمى الكتبي.