ميسي: سعادتي في ميامي نقيضٌ لما عشته مع سان جرمان

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول من أمس، إنه وجد سعادته مجدداً منذ انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، واصفاً انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بأنه نقيض انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي. ميسي، الذي سجّل تسعة أهداف في ست مباريات منذ انضمامه إلى ميامي، التحق بالنادي الأميركي بعد موسمين في فرنسا مع سان جرمان.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية للمرة الأولى منذ وصوله، تحدث ميسي بشكل إيجابي عن حياته في جنوب فلوريدا وقارنها بالوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية باريس، والتي وصلت إلى نهايتها في وقت سابق من هذا العام مع صيحات استهجان من مشجعي سان جرمان تجاهه. وقال إنه يشعر بسعادة كبيرة في ميامي هو وعائلته لم تكن موجودة خلال تجربته في سان جرمان، والتي لم يكن يرغب فيها.

وتابع: «كان عليّ أيضاً التأقلم مع مكان مختلف تماماً عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعباً، ولكن عكس ما يحدث لي الآن هنا». وتابع: «سعيد جداً بالقرار الذي اتخذناه، ليس بشأن اللعبة فقط، وكيف تسير الأمور، ولكن لعائلتي أيضاً وكيف نعيش يوماً بعد يوم».