راتب بونو مع الهلال يصل إلى 12 مليون يورو سنوياً

عبّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي، بعد انتقاله رسمياً أول من أمس من إشبيلية الإسباني حتى عام 2026. وقال بونو لقناة النادي: «سعيد جداً بالانضمام لنادٍ كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدواراً طليعية دوماً، وأكبر فريق في آسيا».

وكشفت صحف إسبانية أن بونو سيتقاضى راتباً كبيراً سنوياً يصل إلى 12 مليون يورو، مقارنة بمليوني يورو كان يحصل عليها مع إشبيلية، بينما بلغت قيمة الصفقة بين الهلال وإشبيلية 21 مليون يورو.

وأسهم بونو بقوة في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بتصديات مذهلة، خصوصاً في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. وفي جعبة صاحب الـ55 مباراة دولية لقبان خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عامي 2020 و2023.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفاً.