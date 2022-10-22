جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك لقطات من الكأس الألعاب النارية تضيء سماء العين في النهائي. الإمارات اليوم جماهير الشارقة رمت الكثير من القصاصات على الطريقة اللاتينية في التشجيع. الإمارات اليوم المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة تحوّلت إلى مهرجان نال إعجاب الجماهير. تصوير: إريك أرازاس ونجيب محمد الحكم النيوزيلندي الدولي ماثيو كونجر في حديث مع مسؤول الملعب يطلب فيه إزالة القصاصات. الإمارات اليوم موظفون يحاولون إزالة القصاصات الورقية التي غطت أرضية الملعب. الإمارات اليوم صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 22 أكتوبر 2022 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App