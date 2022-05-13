تشكيل اللجنة المنظمة لـ(القفال 31) برئاسة بن مسحار

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي والمخصص لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويترأس اللجنة المنظمة للنسخة 31 أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية، وتضم في تشكيلها سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائبا لرئيس اللجنة العليا المنظمة، وعضوية كلا من : راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة إضافة الى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي مقررا.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول فور اعتماد موعد الحدث الكبير من قبل سمو راعي الحدث وذلك لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة وانجاح السباق وخطط العمل الخاصة باللجان واختيار موقع قرية سباق القفال والتي ستحتضن عددا من الفعاليات المصاحبة إضافة الى مراسم ختام وتتويج ابطال النسخة رقم 31.

كما اطلعت اللجنة المنظمة في اجتماعها الأول على الاتصالات القائمة مع فرق العمل والشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائما في إنجاح التظاهرة الكبيرة وذلك من أجل التنسيق المشترك والمبكر لضمان وصول كل المشاركين واللجان الى مكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير ومن ثم اختيار الموعد المناسب في الفترة المحددة من 27 الى 29 الجاري لاطلاق النسخة رقم 31.

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