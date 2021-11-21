«الصقور» يحصد النقطة الأولى في دوري أدنوك

المصدر: سيد مصطفى ■ رأس الخيمة

اقتنص فريق الإمارات أول نقطة له في دوري أدنوك للمحترفين، بتعادله الإيجابي مع ضيفه اتحاد كلباء، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس، في رأس الخيمة لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم اتحاد كلباء أولاً عن طريق عمر الخديم، «72» ثم تعادل زكريا بوليحية للصقور «77».

وجاءت المباراة فقيرة فنياً، على الرغم من وجود الكرة في معظم الأوقات بين أقدام لاعبي اتحاد كلباء، الذين فشلوا في أول دقيقتين في التسجيل بعد أن سنحت لهم فرصتان، كانت أخطرهما التي أهدرها عثمان كامارا، وهو قريب من المرمى.

وفي الوقت الذي لم يكن فيه لفريق الإمارات أي وجود هجومي حقيقي، شهدت الدقيقة 48 توغل المغربي آدم النقاتي، وسط دفاعات اتحاد كلباء، وسدد كرة ضربت بالعارضة واستقرت خارج الملعب.

وواصل الضيوف محاولاتهم الهجومية حتى تمكن عمر الخديم من استغلال خطأ للحارس علي صقر ووضع الكرة بسهولة داخل المرمى،

وبعدها بخمس دقائق استغل بوليحية «دربكة» داخل الصندوق وسدد منها على يمين الحارس جمال عبدالله.

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