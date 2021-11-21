كوزمين ينجح في الضربة الأولى.. ويقود الشارقة للفوز على خورفكان

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

فاز الشارقة على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في أول مباراة تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين، ليصبح رصيد الشارقة 16 نقطة مقابل 15 لخورفكان.

سيطر الشارقة على الدقائق الأولى للمباراة، وكادت تسديدة ماجد

راشد، أن تعلن عن أول الأهداف لولا تدخل مميز لحارس خورفكان زايد الحمادي الذي أبعدها إلى ركنية، بينما حاول خورفكان من خلال الهجمات المرتدة تهديد مرمى الشارقة وأبرز تلك المحاولات تسديدة البرازيلي باولينيو من خارج منطقة الجزاء.

وافتتح «الملك» تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي فينيسيوس الذي سدد كرة زاحفة فشل حارس «النسور» زايد الحمادي في التصدي لها لتهز الشباك (16)، وعاد الشارقة وسجل الهدف الثاني عن طريق الكونغولي بن ملانغو مستفيداً من كرة وصلته من سيف راشد (22).

وأضاع خورفكان فرصة هدف محقق بعد تسديدة البرازيلي فابينهو وهو بمواجهة المرمى عندما سدد أعلى العارضة بشكل غريب، وسجل خورفكان هدفاً عن طريق باولينيو (41) تم إلغاؤه بقرار من (الفار)، بداعي ارتكاب خطأ على الحارس الحوسني.

واستعاد خورفكان سيطرته على الهجمات باتجاه مرمى الشارقة وسدد من إحداها العراقي أسامة رشيد كرة رأسية تصدت لها العارضة (57)، قبل أن يسجل هدف تقليص النتيجة عن طريق باولينيو (58) مستفيداً من دربكة أمام مرمى الشارقة.

وسجل الشارقة الهدف الثالث عن طريق الأوزبكي شوكوروف مستفيداً من كرة وصلته من بيرنارد سددها في الشباك بسهولة (81).

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