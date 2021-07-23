لاعب اتحاد كلباء احمد عامر ينضم لصفوف رايو فاليكانو الاسباني

المصدر: محمد فاضل- دبي

اعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم الحاق النجم الشاب أحمد عامر للعب في دوري الدرجة الاولى الاسباني مع نادي رايو فاليكانو لخوض تجربة احترافية وذلك بداية من الأسبوع القادم على ان يتم تقييمها ومن ثم الإتفاق على مدتها لاحقا.

يذكر ان اللاعب احمد عامر سبق له ان خاض تجربة احترافية سابقة مع نادي ليغانيس الاسباني توقفت بسبب جائحة كورونا في الموسم قبل الماضي.

وقال بيان رسمي للنادي اصدره المركز الاعلامي: نشيد بالجهود التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي متمثلاً في رئيسه عيسى هلال الحزامي الذي نجح في توفير هذه التجربة الإحترافية لاكسابهم الخبرات اللازمة ورفع مستواهم الفني والبدني و بما يعود بالنفع على اللاعبين والنادي فنيا، وتابع: الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب احمد عامر على المدى القصير ولكنه سيعود بعد هذه التجربة اكثر احترافية واقوى فنيا بعد اكتسابه الخبرة المطلوبه ومعايشة الواقع الاحترافي بشكل حقيقي متمنين له ان يحقق الفائدة المرجوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news