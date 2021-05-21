الهلال يقترب من حسم لقب الدوري السعودي

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

اقترب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه الأهلي 5-1، الأربعاء، ضمن المرحلة 28.

وبات الهلال على بعد نقطتين فقط من التتويج، قبل مرحلتين من انتهاء البطولة، بفضل الخماسية التي سجلها سالم الدوسري (15)، والفرنسي بافيتيمبي غوميز (32 و42 من ركلة جزاء)، وصالح الشهري (65 و90+2)، فيما سجل عبدالرحمن غريب هدف الأهلي الوحيد (66).

ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة، في الصدارة، وبفارق أربع نقاط عن الشباب الوصيف، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، قسا الشباب على ضيفه العين، عندما تغلب عليه 5-1 أيضاً.

تناوب على تسجيل خماسية الشباب، البرازيلي سيبا جونيور (36)، والنيجيري أوديون إيغالو (41)، والأرجنتيني إيفر بانيغا (67 من ركلة جزاء)، ومواطنه كريستيان غوانكا (72)، والتشيلي إيغور ليشنوفسكي (83)، فيما سجل هدف العين الوحيد السنغالي بادو ندياي (45).

ورفع الشباب، الذي استعاد توازنه، رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي العين الذي هبط رسمياً إلى الدرجة الثانية، على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الأخير.

من جهته، حقق فريق الباطن فوزاً مهماً على ضيفه الاتفاق 3-2.

ورفع الباطن رصيده إلى 33 نقطة، في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 41 نقطة في المركز السادس.

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