بالفيديو.. 16 جواداً تحمل آمال الإمارات لإحراز ألقاب "كأس السعودية 2021"

المصدر: جوني جبور- دبي

تحمل 16 من نخبة الجياد، الآمال الإماراتية، في المنافسة على ألقاب أشواط "كأس السعودية 2021"، الذي يقام في نسخته الثانية على مضمار الملك عبدالعزيز، في العاصمة السعودية الرياض، ويمتد بأشواطه على مدار يومي 19 و20 الجاري، تبلغ ذروتها غدا في الشوط الرئيس والختامي، البالغ إجمالي جوائزه 20 مليون دولار.

ويحمل الجواد "ميليتاري لو" بشعار ناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، آمال جياد الدولة، في المنافسة بقوة على لقب الشوط الرئيس، إلا أن مهمة ممثل الإمارات، تصطدم بقوة ورفعة الجياد التي يتضمنها هذا الشوط، خاصة الأميركية منها بحجم بطل كأس "بيغاسوس" الشهير، الجواد "نيكس غو"، والجوادين "شارلاتان" و"تاسيتوس" الذين يشرف عليهما المدربين الخبيرين بوب بافرت وبيل موت، خصوصاً أن مسيرة الجوادين في عالم السباقات تتضمن انتصارات باهرة في سباقات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وفي باقي الأشواط الأخرى، يقود ثنائي "غودولفين" الجواد "ريبلز رومانس" الفائر بتحضيري "2000 غينيس الإماراتي" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمهرة "سوفت ويسبر" بطلة "1000 غينيس الإماراتي" بإشراف المدرب سعيد بن سرور، ممثلي الدولة في المنافسة على لقب السباق الكلاسيكي "داربي السعودية" لمسافة الميل على الأرضية الرملية، وينضم لهما المهر "مشاكل"، تحت إشراف المدرب سالم بن غدير، ليخوض الثلاثي مواجهة قوية ضد مجموعة من الخيول صاحب الإنجازات من أمريكا واليابان والسعودية وأوروبا، من أبرزها المهر "كوان" بإشراف ستيف سموسين، و"نيوتريشر" بإشراف جون غوسدن.

وتعاود "غودولفين" دفع جيادها لخوض تحدي شوط "البحر الأحمر" الذي يمتد لمسافة 3000 متر والبالغ جوائزه 2.5 مليون دولار، مع كل من "سكريت أدفايزر" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ورفيقه في الاسطبل "فيفتس أوف غولد" بإشراف سعيد بن سرور.

ويمثل الإمارات في كأس "عبية" للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام على الأرضية الرملية لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 2 مليون دولار، كلا من الجوادين "دريان" بش عار ياس للسباقات، و"آر بي فرنش دود" الفائز مؤخراً بلقب الجولة الثانية في بطولة "آل مكتوم للتحدي"، الخاصة بالجياد العربية لفئة "جروب 2".

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