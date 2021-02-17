زيدان يستدعي ابنه إلى تدريبات ريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

استدعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ابنه ثيو زيدان إلى تدريبات ريال مدريد الإسباني بعدما تزايدت الإصابات في صفوف النادي الملكي أبرزها سيرجيو راموس وكارفاخال.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ثيو زيدان (18 عاماً) الذي يلعب في الفريق الملكي الرديف، سيجد فرصة ذهبية مع والده في ظل الظروف التي يمر بها الفريق حالياً من نقص عددي كبير بسبب الإصابات، ولم تكون المرة الأولى التي يستدعي فيه زيدان ابنه، إذ سبق أن طلب انضمامه للفريق الأول في شهر أكتوبر من عام 2019.

يذكر أن ثيو وُلد بعد ثلاثة أيام من تسجيل والده الهدف الذي منح ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا التاسعة في 2002.

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