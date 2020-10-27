خلود الظاهري: عضوية اتحاد الدراجات لن توقفني عن تمثيل منتخب البولينغ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعربت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات في تشكيله الجديد خلود الظاهري، عن سعادتها بوجودها ضمن مجلس إدارة اللعبة خلال الدورة الانتخابية 2020-2024، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن تنجح في الانتخابات عقب ترشيحها من جانب رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «وجودي في مجلس الإدارة لن يمنعني خوض المنافسات والبطولات بصفتي لاعبة المنتخب الوطني للبولينغ، وأيضاً لاعبة سابقه في فريق أبوظبي للدراجات، وحصلت معهما على العديد من الميداليات».

وكانت الظاهري قد أسّست فريقاً رياضياً مجتمعياً تطوعياً يضم نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة الذين يمارسون رياضات عدة، كما أنها مديرة مشروعات في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي، ولديها ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة أبوظبي.

وأضافت: «لم أتوقع الفوز في الانتخابات، وقررت الموافقة على المشاركة لكي أسعى إلى النجاح والمنافسة ونشر ثقافة الدراجات النسائية وتشكيل منتخب قوي. الآن هناك فريقان فقط يشاركان في دوري السيدات، ونريد أن يزيد العدد إلى أربعة أو خمسة أندية، لكي يكون هناك دوري قوي. نملك لاعبة بطلة هي صفية الصايغ بطلة العرب، ونريد أن يكون هناك أكثر من بطلة قادرة على ذلك».

وأضافت: «لن يمنعني التواجد في مجلس الإدارة المشاركة في بطولات الدراجات، والآن أملك فريقاً مجتمعياً، وآخر سباق تم المشاركة فيه كان سباق الوثبة الجمعة الماضي لمسافة 30 كم، ولن يمنعني العمل في مجلس الإدارة المشاركة ونشر ثقافة اللعبة».

وعن ترك نادي أبوظبي للدراجات قالت: «اشتركت مع الفريق لاعبة لمدة عام، لكن ظروف العمل منعتني التدريب مع الفريق، وهو ما جعلني أترك النادي، وكانت آخر ميدالية حققتها في كأس الإمارات 2019 بسباق فردي ضد الساعة، كما شاركت مع منتخب الإمارات للبولينغ في (خليجي الكويت 2019)، وحصلنا أيضاً على برونزية الفرق في البطولة».

الشعفار يهنئ بوعصيبة.. ويشكر الجسمي

هنّأ رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، منصور بوعصيبة لحصوله أول من أمس، على مقعد رئاسة اتحاد الدراجات، بعد منافسة قوية مع مرشحة نادي النصر نورة الجسمي، مؤكداً أن العملية الانتخابية للاتحاد نفذت بأفضل شكل ممكن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أثني على مشاركة نورة الجسمي الإيجابية في العملية الانتخابية ووصولها إلى هذه المرحلة من المنافسة، وهو بالتأكيد نجاح لها نتيجة ما قدمته للاتحاد خلال السنوات السابقة، وأتمنى التوفيق للمجلس الجديد في مهمته لتكملة مسيرة نجاح الدراجات محلياً وخليجياً وقارياً».

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