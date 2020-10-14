مذكرة تعاون بين «الهلال الأحمر» و«البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مذكرة تعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، أول من أمس، تهدف إلى توفير المشروعات التنموية المستدامة، التي تكفل لأصحاب الهمم بالقارة الآسيوية الاعتماد على أنفسهم، وخلق فرص عمل ودخل لهم، وبرامج تمكين العنصر النسائي، إضافة كذلك إلى المساعدات الطبية وتهيئة البنية التحتية، بما يتناسب مع طبيعة إعاقاتهم والإسهام في دمجهم بمختلف مجالات الحياة المختلفة.

وحضر التوقيع أمين عام هيئة «الهلال الأحمر»، الدكتور محمد الفلاحي، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي.

وأكد العصيمي في تصريح صحافي أن فريق العمل باللجنة البارالمبية القارية بدأ فعلياً في تنفيذ بنود اتفاقية على أرض الواقع.

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