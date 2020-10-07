فوز شباب الاهلي وتعادل الظفرة واتحاد كلباء في كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز شباب الاهلي على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في القاعة الرياضية لشباب الأهلي في الممزر في دبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات فيما تعادل الظفرة مع اتحاد كلباء بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح في الشارقة.

وبموجب هاتين النتيجتين اصبح رصيد شباب الاهلي ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من الظفرة واتحاد كلباء.

بينما سيلعب عند الساعة السادسة والنصف مساء غد البطائح مع النصر وتقام بملعب البطائح، بينما سيلعب الحمرية مع الشارقة بملعب الحمرية.

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