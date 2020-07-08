بالفيديو.. «عالم دبي للرياضة» تتحدى «كورونا».. وتستمر 95 يوماً

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

افتتحت، أمس، الدورة العاشرة من عالم دبي للرياضة، وهي الفعالية الصيفية الأكثر شهرة، والتي أطلقها مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

تقام «عالم دبي للرياضة»، هذا العام، وسط تدابير وقائية مشددة، لضمان صحة وسلامة جميع الأشخاص والعاملين بموقع إقامة الفعاليات، تماشياً مع جهود دبي للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19». وجُهزت جميع المداخل الخاصة بإقامة الفعاليات بكاميرات حرارية لفحص درجة حرارة الزائرين، ووضعت معدّات التطهير في جميع أنحاء الموقع، ويتوجّب على الزوار ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلا في حال ممارستهم أنشطة بدنية شاقة.

يأتي الإعلان عن تنظيم فعاليات «عالم دبي للرياضة»، هذا العام، بعد قرار مجلس دبي الرياضي استئناف الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة، مع الالتزام بكل الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، والسلطات الصحية الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة ورفاهية اللاعبين والزوار وأفراد المجتمع.

وقال بيان، صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن «عالم دبي للرياضة» تقدم برنامجاً معدّلاً، يستضيف ثماني ألعاب رياضية، هي: كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس، وكرة الطاولة.

وأضاف البيان: «تلتزم كل لعبة رياضية بالإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من حكومة دبي، لضمان الحفاظ على استيعاب الرياضيين في كل ملعب بأمان تام، إذ قام المنظمون بتجهيز فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في جميع الأنشطة الرياضية، وتجهيز فريق متخصّص في التعقيم، سيكون مسؤولاً عن التطهير الآمن لكل المعدّات الرياضية بصورة دورية منتظمة في جميع أنحاء القاعة الرياضية».

وشهد افتتاح «عالم دبي للرياضة»، الذي أقيم في ملاعب قاعات زعبيل: 4، و5، و6، كلٌّ من: أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، ومساعد الأمين العام في مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

وأكد سعيد حارب أن «عالم دبي للرياضة» تعد إحدى أهم الفعاليات الرياضية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية.

وقال، في تصريحات صحافية: «نحن سعداء للغاية بالإعلان عن انطلاق الدورة العاشرة لهذه المبادرة الرياضية الاجتماعية الرائدة التي ينتظرها الجميع، والتي أثبتت نجاحها واستمراريتها، رغم التحديات الراهنة».

وأضاف: «تُعد ّهذه الدورة من (عالم دبي للرياضة) هي الأهم على الإطلاق لتنظيمها في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه العالم، إذ يعمل مجلس دبي الرياضي، من خلال هذا الحدث، لإعادة الحياة للنشاط الرياضي تدريجياً في دبي، مع تطبيق البروتوكولات التي وضعها كشرط أساسي لتنظيم أي حدث رياضي». وأشار: «نحن محظوظون بأن يكون لنا شريك مثل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يتوافق معنا في رؤيتنا وأهدافنا، لجعل استئناف النشاط الرياضي ممكناً في هذه الظروف، فقد استطاع مركز دبي التجاري العالمي أن يطبق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بل ذهب لأبعد من ذلك حيث قام باختيار قاعات منفصلة تماماً مع موقف سيارات منفصل».

واختتم حارب: «تستمر (عالم دبي للرياضة) في لعب دورها كفعالية رياضية صيفية، تقام داخل القاعات في أمان تام، ولها أهمية وفائدة كبيرتان للمجتمع، إذ تقدم عدداً من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة».

أرقام من «عالم دبي للرياضة»

■فترة تنظيم الحدث: من 1 يوليو إلى 3 أكتوبر.

■إجمالي عدد الأيام: 95 يوماً.

■التوقيت اليومي: من الـ8 صباحاً، إلى الـ10 مساء.

■عدد المدارس المشاركة: 10.

■عدد الدوائر الحكومية الممارسة للنشاط: 10.

■عدد المؤسسات الخاصة الممارسة للنشاط: 50.

■عدد الملاعب: 23.

■عدد الأكاديميات الرياضية: 17.

■معدل الحضور اليومي المتوقع: 2000 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news