بالفيديو.. 8 أرقام شخصية تبخرت بسبب «إلغاء نتائج الدوري»

تسبب قرار إلغاء نتائج الدوري والكأس في الكثير من الضرر لبعض الأندية خصوصاً شباب الأهلي والإمارات متصدري دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى، لكن هناك لاعبون ومدربون تضرروا كثيراً بعد أن كانوا قريبين من تحقيق أرقام شخصية مميزة كانت ستكتب لهم في تاريخ الكرة الإماراتية لولا قرار الإلغاء الذي أضاع الكثير من آمالهم. وتستعرض «الإمارات اليوم» أكثر المتضررين من القرار.

تيغالي

هداف نادي الوحدة التاريخي تيغالي الذي انتقل إلى النصر كان قد أحرز 15 هدفاً في الموسم الملغى وصلت به إلى 152 هدفاً في الدوري، وكان قريباً من تحطيم رقم لاعب الوصل السابق فهد خميس (165 هدفاً)، لكن مع إلغاء الدوري عاد الفارق مرة أخرى إلى 28 هدفاً.

ليما

لاعب الوصل ليما احتفل في الموسم الملغى بدخوله نادي الـ100، بعدما كان قد وصل إلى 105 أهداف، لكن مع قرار إلغاء الدوري عاد إلى رصيده السابق 93 هدفاً.

رازوفيتش

مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش، كان قريباً من تحقيق إنجاز يحسب له بالتواجد في نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، وربما تحقيق لقب وإنجاز تاريخي مع فريقه أمام العين.

بندر الأحبابي

قدم لاعب العين بندر الأحبابي أفضل موسم له في بطولة الدوري ونجح باحتلال صدارة صانعي الأهداف في البطولة، بعدما أسهم في إحراز 12 هدفاً لفريقه، وقدم اللاعب موسماً أكثر من رائع، وكان ضمن خيارات المنتخب الوطني.

أحمد خليل

لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين يقدم لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي أحمد خليل هذه الانطلاقة التهديفية بعدما وصل إلى 13 هدفاً، وكان منافساً في صدارة الهدافين، إلا أن هذا الرقم تم تحطيمه بقرار إلغاء الدوري.

لابا كودجا

هداف الدوري وفريق العين، التوغولي لابا كودجا، ضاعت آماله بعدما كان يغرد في سباق صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً في أول مواسمه مع الزعيم العيناوي، وكان يطمح لإنهاء الموسم والفوز بلقب الهداف.

جوكيكا

مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوكيكا، كان قريباً من تحقيق إنجاز شخصي جديد له بقيادة الصقور إلى دوري المحترفين، بعدما انفرد بصدارة الدرجة الأولى وكان يحتاج إلى نقطتين فقط من خمس جولات، ليتأكد صعوده.

خالد السناني

حارس الظفرة خالد السناني، قدم موسماً أكثر من رائع حيث كان أفضل حارس في الدوري بشهادة الخبراء وبالأرقام، حيث تصدر قائمة حراس المرمى الأكثر تصدياً للهجمات بعدد 80 فرصة على مرماه.

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