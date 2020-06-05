بالفيديو.. أصغر مالكة نادٍ في العالم من عائلة "وصلاوية"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نادي هيرمانشتاد الروماني لكرة القدم بأن أناماريا برودان وكيلة أعمال وزوجة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، قامت بشراء النادي لتنقذه من الإفلاس، مشيراً إلى أن ملكيته ستذهب إلى ابنة ريجيكامب عارضة الأزياء ريبيكا البالغة من العمر 21 عاماً لتتولى رئاسة النادي.

وقال نادي هيرمانشتاد في بيان رسمي اليوم الجمعة: "نرحب بآناماريا برودان كمستثمر في مشروعنا"، مضيفة أن "عائلة أناماريا ستشارك بأكملها في إدارة النادي ماليا ورياضيا، وبالإضافة إلى الابنة التي ستصبح رئيسة النادي، وسيشرف زوج آناماريا، مدرب الوصل الحالي، الروماني لورنتينو ريجيكامب على الأمور الفنية للفريق دون أن يخل ذلك التزامه بتدريب فريق الوصل".

وتداولت وسائل الإعلام الرومانية والمواقع الرياضية الخبر مشيرة إلى أن "العائلة الوصلاوية التي تقيم في دبي، ستتولى مهمة قيادة النادي في الفترة المقبلة لإنقاذ الفريق، وستصبح ريبيكا أصغر مالكة ناد في العالم بعمر 21 سنة"، وتناقلت فيديو حضور وكيلة أعمال وزوجة ريجيكامب الى استاد نادي هيرمانشتاد بعد إتمام الصفقة.

ويخوض فريق هيرمانشتاد مباريات الملحق للبقاء في الدوري الروماني، فيما يعاني النادي من أزمة مالية، إذ تبلغ ديونه تجاه لاعبيه 700 ألف يورو.

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