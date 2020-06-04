بالفيديو.. ماذا يعني إلغاء دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

يقف دوري الخليج العربي بكرة القدم على مفترق طرق، بانتظار اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير البطولة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبرزت أخيراً سيناريوهات عدة لإنهاء الدوري، منها استكمال البطولة في شهر أغسطس الذي تعارضه أغلب الأندية بسبب الكلفة المالية المترتبة عليها، وارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت، بينما بات الاحتمال الأقرب هو إنهاء البطولة، مع وجود جدل حول إلغاء النتائج أو اعتمادها كما هي من حيث توقفت وتتويج المتصدر وإلغاء الهبوط، وذلك لإزالة الضرر على جميع الأندية المشاركة.

في ما يلي فيديو توضيحي حول إيجابيات وسلبيات الإلغاء أو الإنهاء للدوري.

https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-06-04-1.1357744

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