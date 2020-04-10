استفتاء «أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية» يشمل 50 نجماً اختارهم الجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل ثمانية لاعبين إلى الدور ربع النهائي من استفتاء «أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإماراتية»، في مبادرة أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف التفاعل مع الجمهور في منازلهم خلال جهود الدولة القائمة حالياً لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتعزيزاً لمبدأ «خلك_في_البيت»، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاستعادة اسماء لاعبي الزمن الجميل إلى الواجهة.

وتنافس المتأهلون في قائمة ضمت 50 نجماً، لكن تم اختيار أكثر ثمانية نجوم حصدوا أصواتاً، وهم: إسماعيل مطر، علي مبخوت، زهير بخيت، عمر عبدالرحمن (عموري)، عدنان الطلياني، عبدالرزاق إبراهيم، فهد خميس، خليل غانم. وجاءت الأسماء عبر اختيارات الجمهور الذي شارك بفاعلية في الاستفتاء عبر منصات «الإمارات اليوم» المتعددة، وهي «تويتر، وفيس بوك، وإنستغرام» ثم انتقل الاستفتاء إلى حسابات رياضية أخرى إثر التفاعل الكبير، ورافقه مشاركة عدد من اللاعبين النجوم والمسؤولين ومشاهير الرياضة.

وجاء التنافس قوياً بين الأسماء المرشحة التي شملت لاعبين من الجيلين الحالي والسابق مع حدوث بعض المفاجآت غير المتوقعة للاعبين برزت أسماؤهم بعد أن نسيتهم الذاكرة، وآخرين كانوا متداولين لكنهم لم يحظوا بشعبية كبيرة.

50 نجماً

وبدأ التصويت باختيار قائمة أولية من 15 لاعباً تم التصويت عليها، مع إعطاء الفرصة لقراء الصحيفة لترشيح أي لاعب آخر حتى يتم اختبار ذاكرة الجمهور وحتى يشمل الاستفتاء جميع اللاعبين، وبالتأكيد لم تخلُ التعليقات من المطالبة بوضع بعض الأسماء في القائمة، وبالفعل تم تسجيل كل لاعب ورد اسمه في التصويت على مدار ثلاثة أيام.

وضمت قائمة المرشحين الأولية اللاعبين: إسماعيل مطر، أحمد خليل، علي مبخوت، زهير بخيت، خليل غانم، مبارك غانم، عدنان الطلياني، علي ثاني، فهد خميس، ناصر خميس، عبدالعزيز محمد، عموري، خالد إسماعيل، محمد عمر، محسن مصبح، كما تم إضافة تسعة من نجوم الزمن الجميل هم: أحمد عيسى، سالم بوشنين، جاسم محمد، سالم جوهر، محمد كوجاك، سبيت خاطر، بخيت سعد، عبدالله سلطان، حسن محمد، حيث أتيح التصويت على جميع اللاعبين.

كما تم أيضا إضافة 26 نجماً آخرين في المرحلة الأولى، هم: عبدالرحمن إبراهيم، جمعة ربيع، عبدالعزيز العنبري، خميس سعد، بندر الأحبابي، ماجد حسن، خالد عيسى، علي خصيف، جاسم محمد، عيسى مير، إبراهيم مير، سعيد الكأس، عادل محمد، فيصل خليل، حسن سعيد، محمد العطاس، أحمد ربيع، بدر صالح، فاروق عبدالرحمن، عبدالرحيم جمعة، عبدالسلام جمعة، عبدالقادر حسن، ماجد ناصر، سلطان راشد، سالم حديد، عبدالرحمن محمد.

مشاهير يشاركون

شهد التصويت مشاركة مشاهير ورياضيين ومسؤولين تفاعلوا، برز منهم المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، الذي رشح الطلياني، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «صوتي بالتأكيد سيذهب الى عدنان الطلياني، يكفي أنه أسعدنا بهدف التأهل للمونديال، يكفي أنه وجيله وضعوا كرتنا في وصافة آسيا، عدنان أسطورة لا تقدر بثمن، مؤسف أن مادتنا الاعلامية لم تعد تحتفظ بسحره وأرشيفه الكروي الخيالي، صحافي إيطالي قال لي يوماً هذا الطلياني كان سينجح في إيطاليا».

وعلق نجم المنتخب السابق سبيت خاطر على الاستفتاء بكتابة عدد كبير من الأسماء وطالب بأن يكون التصويت بمعيار المشاركة لكل لاعب مع ناديه ومنتخبه، وإنجازاته في ناديه ومنتخبه، حتى يتم حصر عدد ألقاب اللاعب الشخصية في مشواره الكروي.

كما شارك في التصويت مدير عام الدفاع المدني بعجمان السابق، اللواء صالح المطروشي، ونائب رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد من شرطة الفجيرة العميد محمد الحفيتي، ومدير المنتخب الأولمبي الوطني جمال بوهندي، وغيرهم من نجوم الرياضة والمشاهير.

خليل غانم: مبادرة في وقتها لاستعادة نجوم الزمن الجميل

أكد رئيس شركة خورفكان لكرة القدم خليل غانم، وأحد نجوم المنتخب الوطني في كأس العالم 1990، سعادته بفكرة التصويت، كونه فرصة جميلة لاستعادة أسماء كان لها تاريخ وبصمة في كرة القدم الإماراتية. وأوضح أن تصويت الجمهور واختلافهم ظاهرة صحية، لأن كل مشجع أو رياضي شاهد لاعباً قد يكون من وجهة نظره هو الأفضل، وهذا لا يقلل من أي لاعب تواجد وخدم المنتخب الوطني.

وقال خليل غانم، لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد هناك أسماء ستظلم في هذا التصويت، وهو أمر طبيعي في أي تصويت بأي دولة في العالم، ودائماً ما يكون هناك اختلاف أيهما أفضل البرازيلي بيليه، أم الأرجنتيني ميسي، رونالدو، كريستيانو رونالدو، مارادونا، أسماء من الصعب التفريق بينها ولكل منهم جمهوره، وأتمنى أن نشاهد الفترة المقبلة تصويتاً على أفضل مدافع، وأفضل مهاجم، وأفضل حارس مرمى، وهكذا، وسيكون هناك تفاعل كبير مع مثل هذه التصويتات التي أطلقتها منصة إعلامية كبيرة في الدولة».